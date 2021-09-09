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Талибы запустили коммерческие рейсы из Кабула

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
9 сентября, 18:54
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В Катар улетел первый самолет после того, как аэропорт в столице Афганистана покинули войска НАТО
На первом коммерческом рейсе могли вылететь иностранцы, не успевшие эвакуироваться ранее / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
На первом коммерческом рейсе могли вылететь иностранцы, не успевшие эвакуироваться ранее / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

В четверг, 9 сентября, из Кабула вылетел первый международный коммерческий рейс в столицу Катара, где в последнее время проходили все переговоры с движением "Талибан".

Об этом сообщает телеканал CNN.

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По данным американских журналистов, рейс совершил самолет Boeing 777 авиакомпании Qatar Airways. Гражданство тех, кто вылетел на этом лайнере, неизвестно. По данным разведки, перед взлетом возле этого самолета были замечены официальные лица Катара и движения "Талибан".

Несколько пассажиров, ожидающих регистрации на рейс, заявили журналистам Al-Jazeera, что их конечным пунктом назначения является Канада. "Мы едем в Канаду, мы канадцы", – сказал один мужчина арабскому репортеру.

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Ранее талибы заявили, что позволят покинуть страну 200 американцам и другим иностранцам, которые не успели эвакуироваться до выхода из страны войск НАТО. Находятся ли они среди пассажиров катарского самолета, неизвестно.

Напомним,

  • 13 августа 2021 года талибы вошли в Кабул. После непродолжительных переговоров из страны улетел президент Ашраф Гани.
  • Десятки тысяч афганцев покинули свои дома. Соединенные Штаты и другие страны в срочном порядке начали эвакуировать сотрудников своих посольств в Кабуле. На некоторых самолетах смогли вылететь за границу несколько сотен афганцев.
  • В конце августа представители "Талибана" заверяли, что ведут переговоры по созданию инклюзивного правительства республики.
  • Движение "Талибан" 1 сентября начало наступление на формирования антиталибского сопротивления в провинции Панджшер. Это произошло в ответ на проваленные переговоры между сопротивлением и талибами. Согласно заявлениям "Талибана", провинцию они тоже захватили.
  • 7 сентября движение представило свое правительство, которое возглавил фигурант списка террористов ООН.
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