Таліби запустили комерційні рейси з Кабулу

В Катар полетів перший літак після того, як аеропорт в столиці Афганістану покинули війська НАТО

На першому комерційному рейсі могли вилетіти іноземці, які не встигли евакуюватися раніше / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

У четвер, 9 вересня, з Кабулу вилетів перший міжнародний комерційний рейс до столиці Катару, де останнім часом проходили всі переговори з рухом "Талібан".

Про це повідомляє телеканал CNN .

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За даними американських журналістів, рейс здійснив літак Boeing 777 авіакомпанії Qatar Airways. Громадянство тих, хто вилетів на цьому лайнері, невідомо. За даними розвідки, перед зльотом біля цього літака були помічені офіційні особи Катару і руху "Талібан".

Кілька пасажирів, які очікували реєстрації на рейс, заявили журналістам Al-Jazeera, що їх кінцевим пунктом призначення є Канада. "Ми їдемо в Канаду, ми канадці ", – сказав один чоловік арабському репортерові.

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Раніше таліби заявили, що дозволять покинути країну 200 американцям та іншим іноземцям, які не встигли евакуюватися до виходу з країни військ НАТО. Чи знаходяться вони серед пасажирів катарського літака, невідомо.

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