Таліби запустили комерційні рейси з Кабулу

У четвер, 9 вересня, з Кабулу вилетів перший міжнародний комерційний рейс до столиці Катару, де останнім часом проходили всі переговори з рухом "Талібан".
Про це повідомляє телеканал CNN .
За даними американських журналістів, рейс здійснив літак Boeing 777 авіакомпанії Qatar Airways. Громадянство тих, хто вилетів на цьому лайнері, невідомо. За даними розвідки, перед зльотом біля цього літака були помічені офіційні особи Катару і руху "Талібан".
Кілька пасажирів, які очікували реєстрації на рейс, заявили журналістам Al-Jazeera, що їх кінцевим пунктом призначення є Канада. "Ми їдемо в Канаду, ми канадці ", – сказав один чоловік арабському репортерові.
"Стріляли всюди": як спецназівці рятували українців з кабульського пекла – ексклюзивний репортаж (відео)
Раніше таліби заявили, що дозволять покинути країну 200 американцям та іншим іноземцям, які не встигли евакуюватися до виходу з країни військ НАТО. Чи знаходяться вони серед пасажирів катарського літака, невідомо.
Нагадаємо,
- 13 серпня 2021 року таліби увійшли до Кабула. Після нетривалих переговорів із країни полетів президент Ашраф Гані.
- Десятки тисяч афганців покинули свої оселі. Сполучені Штати та інші країни терміново почали евакуювати співробітників своїх посольств у Кабулі. На деяких літаках змогли вилетіти за кордон кількасот афганців.
- Наприкінці серпня представники "Талібану" запевняли, що ведуть переговори щодо створення інклюзивного уряду республіки.
- Рух "Талібан" 1 вересня розпочав наступ на формування антиталібського опору в провінції Пандшер. Це сталося у відповідь на провалені переговори між опором і талібами.
- 7 вересня рух представив свій уряд, яке очолив фігурант списку терористів ООН.