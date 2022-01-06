В Алматы военные на БТР и бронемашинах окружили протестующих: продолжается перестрелка

Мирных жителей заставили отойти на расстояние 100 метров, после чего произошли выстрелы

Пространство вокруг протестующих полностью контролируется военными/Фото: NUZ.KZ, коллаж: "Сегодня"

В Казахстане около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками оцепили периметр площади в центре Алматы. Сейчас там продолжается перестрелка.

Об этом сообщает Sputnik Казахстан в Telegram.

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Детали

Как сообщает издание, на площади находятся около двух сотен вооруженных "зачинщиков беспорядков". На месте происшествия прозвучало около десяти выстрелов, сразу после этого началась перестрелка.

"Военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров, после чего началась ожесточенная перестрелка. Пространство вокруг площади полностью контролируется военными. Они заняли удобные позиции, чтобы не дать преступникам прорваться в акимат или резиденцию президента", — говорится в сообщении.

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