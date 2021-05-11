Израиль и Палестина оказались на грани войны: все подробности (фото, видео)

На Ближнем Востоке новое обострение, в ответ на ракетные удары из сектора Газа, армия Израиля начала операцию "Страж стен"

Обострение между Израилем и Палестиной. Коллаж "Сегодня"

Ближний Восток оказался на грани новой войны. На фоне столкновений у мечети Аль-Акса в Иерусалиме, которые продолжаются уже несколько дней, 10 мая между Израилем и Палестиной началось очередное обострение конфликта.

В ответ на пуски ракет из сектора Газа по Израилю ночью 11 мая израильские военные начали операцию "Страж стен" – под удар попали объекты ХАМАС.

"Сегодня" ведет текстовую трансляцию того, как развиваются события в этом проблемном регионе.

14:22 Появились фото последствий ответных ударов Израиля по ХАМАС:

Последствия ударов Израиля по ХАМАС. Источник: REUTERS/AL

Последствия ударов Израиля по ХАМАС. Источник: REUTERS/AL

14:20 СМИ публикуют фото последствий обстрелов в Израиле

Последствия обстрелов в Израиле. Фото: REUTERS/AC/LA/

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Последствия обстрелов в Израиле. Фото: REUTERS/AC/LA/

13:02 Украина отреагировала на новое обострение на Ближнем Востоке и призывает прекратить ракетные удары по Израилю из сектора Газа. При этом Киев признает право Израиля на самооборону.

Пуски ракет по Израилю из сектора Газа. Фото: REUTERS\SAL

Видео: Сегодня

10:57 Контртеррористическая операция израильских силовиков в секторе Газы получила от оперативного управления генерального штаба название "Страж стен" ("Шомер а-Хомот"). Сколько времени продлится эта операция, неясно. Неизвестно и то, будет ли она проводиться исключительно в Газе или ее география расширится, сообщает Newsru.co.il.

00:25 Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ракетные обстрелы Израиля следует немедленно прекратить, а палестинцы и израильтяне должны предпринять конкретные шаги по снижению напряженности в регионе.

Видео: Сегодня

10 мая

23:00 В течение 10 часов из сектора Газа в сторону Израиля выпустили около 150 ракет, сообщила Армия обороны страны. В ответ израильские военные ударили сразу по нескольким объектам ХАМАС.

Местные медиа сообщают о гибели 21 человека, среди них 9 детей. Среди жертв – один из лидеров ХАМАСа.

Видео: Сегодня

12:53 В Восточном Иерусалиме в результате ожесточенных столкновений между палестинцами и израильскими силовиками в понедельник, 10 мая, пострадали более 300 человек, около пятидесяти были госпитализированы, сообщил палестинский Красный Полумесяц.