Страна отрезана от мира: в Казахстане не работает интернет и мобильная сеть

Сейчас просмотреть сайты СМИ и органов власти невозможно/Фото: NUZ.KZ, коллаж: "Сегодня"

В Казахстане не работают сайты средств массовой информации, а также нет мобильной связи. При попытке просмотреть интернет-СМИ, не удается получить доступ к сайту.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Детали

По состоянию на утро, 7:30 по местному времени, 6 января, в стране и за ее пределами нельзя зайти на популярные информационные интернет-ресурсы. Так, при попытке посетить сайты NUR.KZ, Tengrinews.kz, Khabar 24 показывает ошибку "не удается получить доступ к сайту".

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Не только СМИ

Кроме сайтов средств массовой информации, не работают и ресурсы органов власти, в частности, сайт президента Казахстана, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и другие.

Что с сетью?

По информации "Интерфакса", в столице Казахстана Нур-Султане и городе республиканского значения Алматы в ночь на четверг, 6 января, снова отключили интернет. Кроме того, в Алматы нет мобильной связи.

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