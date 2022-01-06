Страна отрезана от мира: в Казахстане не работает интернет и мобильная сеть

Сейчас просмотреть сайты СМИ и органов власти невозможно/Фото: NUZ.KZ, коллаж: "Сегодня"
В Казахстане не работают сайты средств массовой информации, а также нет мобильной связи. При попытке просмотреть интернет-СМИ, не удается получить доступ к сайту.
Об этом сообщает "Сегодня".
Детали
По состоянию на утро, 7:30 по местному времени, 6 января, в стране и за ее пределами нельзя зайти на популярные информационные интернет-ресурсы. Так, при попытке посетить сайты NUR.KZ, Tengrinews.kz, Khabar 24 показывает ошибку "не удается получить доступ к сайту".
Не только СМИ
Кроме сайтов средств массовой информации, не работают и ресурсы органов власти, в частности, сайт президента Казахстана, Министерства внутренних дел, Министерства чрезвычайных ситуаций и другие.
Что с сетью?
По информации "Интерфакса", в столице Казахстана Нур-Султане и городе республиканского значения Алматы в ночь на четверг, 6 января, снова отключили интернет. Кроме того, в Алматы нет мобильной связи.
Что происходит в Казахстане?
- Совет коллективной безопасности ОДКБ направит коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Миротворцов введут на определенный срок. Россия уже подготовила своих военных.
- В Казахстане военные в результате протестов понесли первые потери. Так, во время освобождения от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Казахстана.
- Вечером 5 января, назвав протестующих террористами, президент Казахстана пригласил в страну войска ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) и начал антитеррористическую операцию в Алматы.
- Днем 5 января протестующие захватили бывшую резиденцию президента Казахстана в Алмате. В соцсетях появились фото и видео, где видно дымовую завесу вокруг здания и очаги возгорания.
- Также днем появилась информация, что среди протестующих в Казахстане есть первые жертвы. В городе Атырау полиция открыла огонь по людям, в результате чего один человек погиб от выстрела в голову.
- В Казахстане толпы митингующих приступили к сносу памятников экс-президенту Нурсултану Назарбаеву.
- 4 января во многих городах произошли столкновения протестующих с силовиками, в связи с чем был объявлен режим ЧП и комендантский час, а также замедлена работа интернета.
- А все началось 2 января в Жанаозене Мангистауской области, где люди поднялись против роста цен на сжиженный газ.
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- Оппозиция в Казахстане, которая также участвует в протестах, назвала свои требования.