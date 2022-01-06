В Алматы военные на БТР и бронемашинах окружили протестующих: продолжается перестрелка

Пространство вокруг протестующих полностью контролируется военными/Фото: NUZ.KZ, коллаж: "Сегодня"
В Казахстане около 50 единиц техники, в том числе БТР, бронемашины и военные грузовики с вооруженными силовиками оцепили периметр площади в центре Алматы. Сейчас там продолжается перестрелка.
Об этом сообщает Sputnik Казахстан в Telegram.
Детали
Как сообщает издание, на площади находятся около двух сотен вооруженных "зачинщиков беспорядков". На месте происшествия прозвучало около десяти выстрелов, сразу после этого началась перестрелка.
"Военные заставили мирных жителей отойти на расстояние 100 метров, после чего началась ожесточенная перестрелка. Пространство вокруг площади полностью контролируется военными. Они заняли удобные позиции, чтобы не дать преступникам прорваться в акимат или резиденцию президента", — говорится в сообщении.
Что происходит в Казахстане?
- Совет коллективной безопасности ОДКБ направит коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Миротворцов введут на определенный срок. Россия уже подготовила своих военных.
- В Казахстане военные в результате протестов понесли первые потери. Так, во время освобождения от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Казахстана.
- Вечером 5 января, назвав протестующих террористами, президент Казахстана пригласил в страну войска ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) и начал антитеррористическую операцию в Алматы.
- Днем 5 января протестующие захватили бывшую резиденцию президента Казахстана в Алмате. В соцсетях появились фото и видео, где видно дымовую завесу вокруг здания и очаги возгорания.
- Также днем появилась информация, что среди протестующих в Казахстане есть первые жертвы. В городе Атырау полиция открыла огонь по людям, в результате чего один человек погиб от выстрела в голову.
- В Казахстане толпы митингующих приступили к сносу памятников экс-президенту Нурсултану Назарбаеву.
- 4 января во многих городах произошли столкновения протестующих с силовиками, в связи с чем был объявлен режим ЧП и комендантский час, а также замедлена работа интернета.
- А все началось 2 января в Жанаозене Мангистауской области, где люди поднялись против роста цен на сжиженный газ.
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