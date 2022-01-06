В Алмати військові на БТР і бронемашинах оточили протестувальників: триває перестрілка

Простір навколо протестувальників повністю контролюється військовими/Фото: NUZ.KZ, колаж: "Сьогодні"
У Казахстані близько 50 одиниць техніки, зокрема БТР, бронемашини та військові вантажівки з озброєними силовиками оточили периметр площі в центрі Алмати. Нині там триває перестрілка.
Про це повідомляє Sputnik Казахстан в Telegram.
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Як повідомляє видання, на площі перебувають близько двох сотень озброєних "призвідників заворушень". На місці події пролунало близько десяти пострілів, одразу після цього почалася перестрілка.
"Військові змусили мирних жителів відійти на відстань 100 метрів, після чого почалася запекла перестрілка. Простір навколо площі повністю контролюється військовими. Вони зайняли зручні позиції, щоб не дати злочинцям прорватися до акімату чи резиденції президента", — йдеться в повідомленні.
Що відбувається в Казахстані?
- Рада колективної безпеки ОДКБ направить колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан. Миротворців введуть на певний термін. Росія вже підготувала своїй військових.
- У Казахстані військові внаслідок протестів зазнали перших втрат. Так, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.
- Увечері 5 січня, назвавши протестувальників терористами, президент Казахстану запросив у країну війська ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку, входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан) і почав антитерористичну операцію в Алмати.
- Вдень 5 січня протестувальники захопили колишню резиденцію президента Казахстану в Алмати. У соцмережах з'явилися фото та відео, де видно димову завісу навколо будівлі та вогнища загоряння.
- Також вдень з'явилася інформація, що серед протестувальників у Казахстані є перші жертви. У місті Атирау поліція відкрила вогонь по людях, в результаті чого одна людина загинула від пострілу в голову.
- У Казахстані натовпи мітингувальників приступили до знесення пам'ятників експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- 4 січня у багатьох містах відбулися зіткнення протестувальників із силовиками, у зв'язку з чим був оголошений режим НП та комендантська година, а також уповільнено роботу інтернету.
- А все почалося 2 січня у Жанаозені Мангістауської області, де люди піднялися проти зростання цін на скраплений газ.
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