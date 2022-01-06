В Алмати військові на БТР і бронемашинах оточили протестувальників: триває перестрілка

Простір навколо протестувальників повністю контролюється військовими/Фото: NUZ.KZ, колаж: "Сьогодні"

У Казахстані близько 50 одиниць техніки, зокрема БТР, бронемашини та військові вантажівки з озброєними силовиками оточили периметр площі в центрі Алмати. Нині там триває перестрілка.

Про це повідомляє Sputnik Казахстан в Telegram.

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Як повідомляє видання, на площі перебувають близько двох сотень озброєних "призвідників заворушень". На місці події пролунало близько десяти пострілів, одразу після цього почалася перестрілка.

"Військові змусили мирних жителів відійти на відстань 100 метрів, після чого почалася запекла перестрілка. Простір навколо площі повністю контролюється військовими. Вони зайняли зручні позиції, щоб не дати злочинцям прорватися до акімату чи резиденції президента", — йдеться в повідомленні.

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