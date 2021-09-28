Це втручання! – ображений Медведєв поскаржився на Твіттер через Навального

А ще: "Взяли і колишнього президента США скрізь заблокували", – не вгамовувався екс-прем'єр РФ

Рекомендації Твіттера відносно підписки Медведєв вважає втручанням у внутрішні справи держави / Колаж "Сьогодні"

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв (2008-2012 роки) в інтерв'ю пропагандистському телеканалу RT (раніше Russia Today) поскаржився на соцмережу Твіттер, яка "втручається у внутрішні справи держави".

"Коли я дивився рекомендації Твіттера, на кого мені підписатися, природно, перша людина, яку мені рекомендували, був Навальний, який відбуває кримінальне покарання. Ну, хіба це не втручання в справи іншої країни? У чистому вигляді втручання", – заявила колись перша людина Росії.

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США набридло

Далі Медведєв зазначив, що навіть владі США таке втручання набридло.

"Як мені видається, цифрові гіганти в цьому сенсі набридли всім, в тому числі США. Адже діяльність всіх цих цифрових гігантів часто підпорядковується тільки їх корпоративним правилам. Ось вони для себе їх прийняли і за цими правилами приймають свої рішення: кого-то милують, кого-то стратять. Взяли і колишнього президента США скрізь заблокували. У нього там 85 чи 90 млн підписників – але все, до побачення. Чому? "А він не подобається нам"", – сказав Медведєв.

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