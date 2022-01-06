Закрыт аэропорт и отменены рейсы: жители Алматы не могут вылететь из города (видео)

Жители Алматы массово прибывают в аэропорт, из-за протестов на улицах города. Люди хотят покинуть город, одна не удается, поскольку аэропорт закрыт.
Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".
Детали
Многие люди прибыли в аэропорт с вещами, образовалась толпа. Люди в середину попасть не могут, поскольку терминал закрыт.
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"Жители города с вещами пытаются улететь с аэродрома, но он закрыт. Отменен рейс Belavia в Минск, FlyDubai в Дубай и утренний рейс в Москву", — говорится в сообщении.
Захват аэропорта
Ранее в Алматы протестующие захватили аэропорт, однако впоследствии его освободили, он вернулся в "штатный" режим работы. Захват аэропорта стал одной из причин, почему президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к странам ОДКБ. Он отметил, что Алматы подвергся "нападению, разрушению, вандализму". Очевидцы сообщали, что аэропорт захватили около 45 человек.
Ситуация
- Совет коллективной безопасности ОДКБ направит коллективные миротворческие силы ОДКБ в Казахстан. Миротворцов введут на определенный срок.
- В Казахстане военные в результате протестов понесли первые потери. Так, во время освобождения от протестующих аэропорта Алматы погибли двое военнослужащих Вооруженных сил Казахстана.
- Вечером 5 января, назвав протестующих террористами, президент Казахстана пригласил в страну войска ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан) и начал антитеррористическую операцию в Алматы.
- Днем 5 января протестующие захватили бывшую резиденцию президента Казахстана в Алмате. В соцсетях появились фото и видео, где видно дымовую завесу вокруг здания и очаги возгорания.
- Также днем появилась информация, что среди протестующих в Казахстане есть первые жертвы. В городе Атырау полиция открыла огонь по людям, в результате чего один человек погиб от выстрела в голову.
- В Казахстане толпы митингующих приступили к сносу памятников экс-президенту Нурсултану Назарбаеву.
- 4 января во многих городах произошли столкновения протестующих с силовиками, в связи с чем был объявлен режим ЧП и комендантский час, а также замедлена работа интернета.
- А все началось 2 января в Жанаозене Мангистауской области, где люди поднялись против роста цен на сжиженный газ.
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