Закритий аеропорт та скасовані рейси: жителі Алмати не можуть вилетіти з міста (відео)

Мешканці Алмати масово прибувають в аеропорт, через протести на вулицях міста. Люди хочуть залишити місто, одна не вдається, оскільки аеропорт закритий.
Про це повідомляє Telegram-канал "Mash".
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Багато людей прибули в аеропорт з речами, утворився натовп. Люди в середину потрапити не можуть, оскільки термінал закритий.
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"Жителі міста з речами намагаються полетіти з аеродрому, але він закритий. Скасовано рейс Belavia в Мінська, FlyDubai в Дубай і ранковий рейс в Москву", — йдеться в повідомленні.
Захоплення аеропорту
Раніше в Алмати протестувальники захопили аеропорт, однак згодом його звільнили, він повернувся у "штатний" режим роботи. Захоплення аеропорту стало однією з причин, чому президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до країн ОДКБ. Він зазначив, що Алмати зазнав "нападу, руйнування, вандалізму". Очевидці повідомляли, що аеропорт захопили близько 45 осіб.
Ситуація в країні
- Рада колективної безпеки ОДКБ направить колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан. Миротворців введуть на певний термін.
- У Казахстані військові внаслідок протестів зазнали перших втрат. Так, під час звільнення від протестувальників аеропорту Алмати загинули двоє військовослужбовців збройних сил Казахстану.
- Увечері 5 січня, назвавши протестувальників терористами, президент Казахстану запросив у країну війська ОДКБ (Організація Договору про колективну безпеку, входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія, Росія та Таджикистан) і почав антитерористичну операцію в Алмати.
- Вдень 5 січня протестувальники захопили колишню резиденцію президента Казахстану в Алмати. У соцмережах з'явилися фото та відео, де видно димову завісу навколо будівлі та вогнища загоряння.
- Також вдень з'явилася інформація, що серед протестувальників у Казахстані є перші жертви. У місті Атирау поліція відкрила вогонь по людях, в результаті чого одна людина загинула від пострілу в голову.
- У Казахстані натовпи мітингувальників приступили до знесення пам'ятників експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- 4 січня у багатьох містах відбулися зіткнення протестувальників із силовиками, у зв'язку з чим був оголошений режим НП та комендантська година, а також уповільнено роботу інтернету.
- А все почалося 2 січня у Жанаозені Мангістауської області, де люди піднялися проти зростання цін на скраплений газ.
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