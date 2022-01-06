Закритий аеропорт та скасовані рейси: жителі Алмати не можуть вилетіти з міста (відео)

Рейси з міста були скасовані, людей в термінал не пускають

Люди не можуть вилетіти з Алмати/Колаж: "Сьогодні"

Мешканці Алмати масово прибувають в аеропорт, через протести на вулицях міста. Люди хочуть залишити місто, одна не вдається, оскільки аеропорт закритий.

Про це повідомляє Telegram-канал "Mash".

Реклама

Деталі

Багато людей прибули в аеропорт з речами, утворився натовп. Люди в середину потрапити не можуть, оскільки термінал закритий.

"Жителі міста з речами намагаються полетіти з аеродрому, але він закритий. Скасовано рейс Belavia в Мінська, FlyDubai в Дубай і ранковий рейс в Москву", — йдеться в повідомленні.

Захоплення аеропорту

Раніше в Алмати протестувальники захопили аеропорт, однак згодом його звільнили, він повернувся у "штатний" режим роботи. Захоплення аеропорту стало однією з причин, чому президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся за допомогою до країн ОДКБ. Він зазначив, що Алмати зазнав "нападу, руйнування, вандалізму". Очевидці повідомляли, що аеропорт захопили близько 45 осіб.

Ситуація в країні

Читайте також