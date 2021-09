В Афганістані закрили міністерство з прав жінок

В Афганістані тепер немає міністерства у справах жінок. Таліби взяли рішення створити на його базі міністерства з пропаганди чесноти і запобігання вад.

Про це повідомляє BBC.

Taliban replaced the Women & # 39; s Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/odVd4avdHx