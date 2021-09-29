"Боже упаси!", – воскликнул Путин, когда ему первый раз предложили стать премьером – воспоминания друга

Беглый российский бизнесмен Пугачев рассказал, как скромно Путин отказывался от премьерства и вообще хотел эмигрировать

Бизнесмен Сергей Пугачев рассказал, как Путин шел к президентству / Коллаж "Сегодня"

В бытность директора Федеральной службы безопасности РФ (1998-1999 года) Владимир Путин серьезно думал об эмиграции в Европу, но не имел президентских амбиций.

Об этом Дмитрию Гордону рассказал во время интервью российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ и некогда близкий друг Владимира Владимировича Сергей Пугачев, который сейчас находится в розыске на родине и живет во Франции.

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Бизнесмен пересказал один из разговоров, который состоялся между ним и Путиным в 1999 году. В то время Путин занимал должность директора Федеральной службы безопасности РФ, с которой затем оказался преемником президента Бориса Ельцина.



"Он мне говорит: "Заканчивайте эти интриги. Мне уже надоело. Я ни туда, ни сюда". Я даже, помню, воодушевился: он директор ФСБ, подполковник: "Давай мы тебе присвоим генерал-полковника!" А он говорит: "Да ты что! Боже упаси. Ни в коем случае". Я думаю: "Вот все-таки человек скромный…" А он мне говорит: "Я потом за границу выехать не смогу". Он в Испанию хотел уехать", – рассказал Пугачев.

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По его информации, у Путина в Испании был дом, который, скорее всего, появился, когда Путин в 1990–1996 годах работал в мэрии Санкт-Петербурга в команде убитого позже Анатолия Собчака.Примерно в это же время, по словам Пугачева, который в то время входил в ближайшее окружение президента РФ Бориса Ельцина, он провел с Путиным беседу и предложил ему занять должность премьер-министра. Вначале Путин даже отказался.

Дальнейшая история

После совещания с участием президента Ельцина Путин глава ФСБ Владимир Путин принял предложение возглавить правительство РФ

В декабре 1999 года в связи с досрочным уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента страны.

В марте 2000 года на президентских выборах в РФ Путин был избран главой государства, получив более 50% голосов.

"Я сказал: "Володя, Степашин (тогда занимал пост председателя правительства России) – все… Давай, вперед! А там посмотрим. Может, еще что-нибудь будет". Он ответил: "Боже упаси!", – вспомнил Пугачев.